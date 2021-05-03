سكرتير مساعد دمياط يتابع تطوير الترعة

تحرك اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، في جولة ميدانية للمرور علي أعمال التطوير بالترعه الشرقاويه بدايه من قرية الشعراء والتي تشهد بدايه أعمال التطوير بطول٢٢٠٠م والتي تم الانتهاء من الأعمال بها وجارى استكمال اعمال المرحله الثانيه بطول ٢٢٠٠م.

وتم التأكيد على تلافي الملاحظات التي تخص اغطيه اعمده الكهرباء حفاظا على ارواح المواطنين وكذا تم المرور علي مواقف السياله للتأكد من التزام المواطنين من ارتداء كمامات في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد استمع السكرتير المساعد لبعض الشكاوي من المواطنين وقد شدد على رفع كافه الاشغالات الموجودة في ميدان باب الحرس وتنفيذ الحملات اليومية للحد من ظاهره الاشغالات التى تعوق الشارع وحركه المواطنين وقد رافقه في الجولة كلا من حازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط ومحمد العطوي رئيس الوحده المحليه بالشعراء و موسى وهيب.

تحرك اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط و اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و نواب المدينة في جولة ميدانية للمرور على جميع المعديات والتأكد من غلقها (فيما عدا معدية شارع ٥١ ومعدية الشيخ ضرغام للطوارئ فقط)، مع التأكيد على الإلتزام بإرتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات اللازمة للحد من التجمعات في أجازة شم النسيم ومنع إنتشار فيروس كورونا.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ قرار استمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة و منع إنتشار فيروس كورونا لمنع إصابة الاهالي بالعدوي او حدوث تجمعات مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الشواطئ.