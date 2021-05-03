الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق في مزرعة قمح بالوادي الجديد

صورة من الواقع
صورة من الواقع

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، على حريق نشب بمزرعة قمح بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدة المحلية لمكان الحريق.
كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود في مزرعة أقماح بمنطقة عين المسيد بقرية الراشدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدة المحلية لقرى الراشدة والوحدات المحلية المجاورة لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه قبل وصوله للمزارع المجاورة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق. 
وكان رجال الحماية المدنية والإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة قمح بقرية أبو الهول بالكفاح التابعة لمركز الفرافرة أول أمس.

حريق بمزرعة قمح الحماية المدنية الإطفاء مدير أمن الوادي عين المسيد الوادي الجديد

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