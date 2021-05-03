الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خاص.. إدارة الزمالك تتهم «زيزو» بالتخاذل وتبحث توقيع عقوبة عليه

جريدة الدستور

يبحث مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك توقيع عقوبه مالية ضد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب التخاذل في المباريات خاصة بعد ظهور اللاعب في المباريات الأخيرة بشكل لا يليق وإمكانياته الفنية وكأنه يتعمد التعالي علي الكرة وإهدار الفرص السهلة من أجل إجبار الإدارة علي الموافقة علي رحيله من النادي والموافقة علي أي عروض احتراف يتلقاها.

وكانت جماهير الزمالك قد أبدت سخطها ضد زيزو بعد إهدار فرصة سهلة في مباراة  بيراميدز أمس في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري، وتحديدًا في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، حيث شهدت هجمة خطيرة للفارس الأبيض بعدما أخطأ نبيل دونجا أمام منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا الذي انفرد بحارس مرمى بيراميدز وعرض الكرة إلى سيد زيزو الذي أضاع أغرب فرصة من أمام مرمى بيراميدز.

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