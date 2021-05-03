خاص.. إدارة الزمالك تتهم «زيزو» بالتخاذل وتبحث توقيع عقوبة عليه
يبحث مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك توقيع عقوبه مالية ضد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب التخاذل في المباريات خاصة بعد ظهور اللاعب في المباريات الأخيرة بشكل لا يليق وإمكانياته الفنية وكأنه يتعمد التعالي علي الكرة وإهدار الفرص السهلة من أجل إجبار الإدارة علي الموافقة علي رحيله من النادي والموافقة علي أي عروض احتراف يتلقاها.
وكانت جماهير الزمالك قد أبدت سخطها ضد زيزو بعد إهدار فرصة سهلة في مباراة بيراميدز أمس في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري، وتحديدًا في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، حيث شهدت هجمة خطيرة للفارس الأبيض بعدما أخطأ نبيل دونجا أمام منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا الذي انفرد بحارس مرمى بيراميدز وعرض الكرة إلى سيد زيزو الذي أضاع أغرب فرصة من أمام مرمى بيراميدز.