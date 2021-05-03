سكرتير مساعد دمياط يتابع غلق معديات وشواطئ رأس البر (صور)

تفقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط، واللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونواب المدينة، جميع المعديات للتأكد من غلقها (فيما عدا معدية شارع ٥١ ومعدية الشيخ ضرغام للطوارئ فقط)، مع التأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات اللازمة للحد من التجمعات في إجازة شم النسيم ومنع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ قرار استمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة و منع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "المحافظ" أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى إطار الخطة الوقائية للتصدى لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفى سياق متصل، شددت "محافظ دمياط" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية غلق المنتزهات والحدائق وحظر أى فعاليات او تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات.

وفى سياق متصل رفعت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، حالة الاستعداد القصوى، حيث تم منع جميع الأجازات للأطباء، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوفير جميع أدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي، وجاهزية الرعايات المركزة، وتوافر مخزون الأكسجين، وجاهزية فرق الانتشار السريع، لمواجهة أي إصابات قد تحدث، وتأهب غرفة أزمات ديوان المديرية، لشن حملات التطهير والتعقيم، وانتظام العمل بمركز تلقي اللقاح في مستشفي الجهاز الهضمي ومعهد القلب لاستقبال الحالات وصرف اللقاح لأهالي بدمياط.

حملات

حملات علي شواطئ رأس البر

حملات علي شواطئ رأس البر

حملات علي شواطئ رأس البر