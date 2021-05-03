الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح نفسية..

بعد عودتها.. روشتة التأهيل النفسي لحورية فرغلي لاستعادة الثقة

حورية فرغلى
حورية فرغلى

استطاعت الفنانة حورية فرغلي أن تتصدر محركات البحث الاجتماعي بعد نجاح عملية انفها الأخيرة التي أجرتها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت صور الفنانة حورية فرغلي على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نجاح العملية التي كانت سببًا في ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات.

ودخلت الفنانة حورية فرغلي في حالة نفسية سيئة بسبب فشل العملية أكثر من مرة، بالإضافة إلى غيابها عن الساحة الفنية لسنوات عديدة.

حورية فرغلي.. "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه"

على الفور علقت الفنانة حورية فرغلي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عقب العودة للقاهرة وكتبت قائلة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الفنانة عقب وصولها مطار القاهرة أمس، متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق في حياتها المقبلة سواء الفنية أو الاجتماعية.

 

طبيبة نفسية تقدم روشتة التأهيل النفسي لحورية فرغلي لإعادة الثقة من جديد

قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الانغماس في العمل من الأمور التي تساعد نفسية الفنانة حورية فرغلي.

وأشارت عبد السلام، إلى أن الابتعاد عن الآراء السلبية خاصة الناجمة من مواقع التواصل الاجتماعي، من الأمور التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

ونصحت استشاري الطب النفسي، بضرورة نسيان اللحظات الصعبة التي مرت عليها خلال السنوات الماضية وتجارب العمليات الفاشلة.

تفاصيل رحلة العلاج الشاقة 

وأجرت الفنانة حورية فرغلي خلال رحلة استمرت 4 شهور 4 عمليات جراحية في أنفها وتحسنت بشكل ملحوظ ولكن يتبقي لها عملية جراحية واحدة بناء على رغبة الطبيب المعالج لها ستقوم بإجرائها في شهر أغسطس المقبل ولكنها فضلت العودة للقاهرة على أن تعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن حاسة الشم والتذوق عادا لها بشكل طبيعي. 

مواقع التواصل حورية فرغلي الحالة المزاجية صفيناز عبد السلام الفنانة حورية فرغلي حاسة الشم والتذوق عمليات جراحية

الأكثر قراءة

سنة أولى صيام.. حكايات أطفال مع الجوع والعطش فى نهار رمضان (صور)

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

الآن.. موعد عيد الفطر ٢٠٢١.. توقيت صلاة العيد الصغير في القاهرة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

سمية الخشاب تتزوج وأحمد سعد يغني في زفافها بـ«موسى»

ضبط «فسيخ ورنجة» و«كمامات» غير صالحة للاستخدام بكفر الزيات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى