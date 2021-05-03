بعد عودتها.. روشتة التأهيل النفسي لحورية فرغلي لاستعادة الثقة

نصائح نفسية..

استطاعت الفنانة حورية فرغلي أن تتصدر محركات البحث الاجتماعي بعد نجاح عملية انفها الأخيرة التي أجرتها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت صور الفنانة حورية فرغلي على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نجاح العملية التي كانت سببًا في ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات.

ودخلت الفنانة حورية فرغلي في حالة نفسية سيئة بسبب فشل العملية أكثر من مرة، بالإضافة إلى غيابها عن الساحة الفنية لسنوات عديدة.

حورية فرغلي.. "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه"

على الفور علقت الفنانة حورية فرغلي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عقب العودة للقاهرة وكتبت قائلة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الفنانة عقب وصولها مطار القاهرة أمس، متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق في حياتها المقبلة سواء الفنية أو الاجتماعية.

طبيبة نفسية تقدم روشتة التأهيل النفسي لحورية فرغلي لإعادة الثقة من جديد

قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الانغماس في العمل من الأمور التي تساعد نفسية الفنانة حورية فرغلي.

وأشارت عبد السلام، إلى أن الابتعاد عن الآراء السلبية خاصة الناجمة من مواقع التواصل الاجتماعي، من الأمور التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

ونصحت استشاري الطب النفسي، بضرورة نسيان اللحظات الصعبة التي مرت عليها خلال السنوات الماضية وتجارب العمليات الفاشلة.

تفاصيل رحلة العلاج الشاقة

وأجرت الفنانة حورية فرغلي خلال رحلة استمرت 4 شهور 4 عمليات جراحية في أنفها وتحسنت بشكل ملحوظ ولكن يتبقي لها عملية جراحية واحدة بناء على رغبة الطبيب المعالج لها ستقوم بإجرائها في شهر أغسطس المقبل ولكنها فضلت العودة للقاهرة على أن تعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن حاسة الشم والتذوق عادا لها بشكل طبيعي.