الحماية الاجتماعية والميكنة.. 10 أهداف للحكومة من الموازنة المقبلة

كشفت الخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2021-2022 المعروضة على مجلس النواب؛ عن الخطة التي ستعمد عليها الحكومة خلال العام لتنفيذ أهدفها في النهوض بمختلف قطاعات الدولة، وأبرزها التعليم والصحة ورقمنة خدمات الدولة.

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة لأهداف الحكومة خلال عام الموازنة المقبلة والمبادرات التي تعتمد عليها في تنفيذها