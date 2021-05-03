الحماية الاجتماعية والميكنة.. 10 أهداف للحكومة من الموازنة المقبلة
كشفت الخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2021-2022 المعروضة على مجلس النواب؛ عن الخطة التي ستعمد عليها الحكومة خلال العام لتنفيذ أهدفها في النهوض بمختلف قطاعات الدولة، وأبرزها التعليم والصحة ورقمنة خدمات الدولة.
وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة لأهداف الحكومة خلال عام الموازنة المقبلة والمبادرات التي تعتمد عليها في تنفيذها
- يتمثل الهدف الأول في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، من خلال 3 مبادرات رئيسية هي: حياة كريمة، تنمية الأسرة المصرية، صحة المرأة.
- أما الهدف الثاني فيقوم على توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، ويتم تحقيقها من خلال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المُرقمنة منظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي.
- أما الهدف الثالث فيتمثل في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، وتحقق من عبر مشروعات عدة تشمل، منصات التعليم عن بُعد، ميكنة الاختبارات بالجامعات، الجينوم المرجعي للمصريين، تعزيز قدرة المنشآت الصحية على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
- ويتمثل الهدف الرابع في التوسع في جهود ميكنة الخدمات، ويتم تحقيق تلك الأهداف عبر مبادرات مصر الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة منظومة الرصد البيئي.
- أما الهدف الخامس فيقوم على التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، وذلك من خلال ضمان دخول المستشفيات الخدمة، زيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية، منظومة التأمين الصحي الشامل المستشفيات النموذجية.
- بينما يركز الهدف السادس من خطة الحكومة خلال العام 2022 على التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، ويتم ذلك بإتاحة الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، إتاحة الجامعات الأهلية، إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، الفصول المتنقلة.
- ويقوم الهدف السابع على ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، ويتم تحقيق هذا الهدف بالاعتماد على الجامعات التكنولوجية، والمدارس التطبيقية.
- فيما يركز الهدف الثامن على زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يتم تحقيقه عبر توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية.
- ويسعى الهدف التاسع لزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، عبر انهاء مشروعات شرق العوينات، والساحل الجنوبي الشرقي برنيس، إضافة إلى مشروعات شمال سيناء.
- في حين يقوم الهدف العاشر على التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، وذلك عبر الصالات المغطاة، وحمامات السباحة، ومراكز، ومدن، وملاعب، ومنتديات، ومعسكرات شبابية، وأندية ومدن واستادات ومجمعات رياضية، وقصور وبيوت الثقافة، والمسارح، والمكتبات العامة.