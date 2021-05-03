لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الرياضية بالفيوم

واصلت اللجان المشكلة بقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مراجعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأندية الرياضية، حملاتها المكثفة، بالمرور على نادي قارون الرياضي، ونادي محافظة الفيوم، لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لجنة برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تضم فى عضويتها كلاً من مدير الوقائي بالمديرية، ومراقب عام الأغذية، ومراقب صحة البيئة والصحة المهنية والترصد، ومفتش أغذية، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة، قد قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد-19 بنادي قارون الرياضى والاجتماعى.

وأضاف، أن اللجنة قامت بالمرور على مجمع حمامات السباحة بالنادي، وملاهي الأطفال، وملاعب النشاط الرياضي، كما تم المرور على منافذ بيع الأغذية والكافتيريات والبوفيهات، ودورات المياه، ووجهت اللجنة، إدارة النادي، بالتنبيه المشدد على أعضاء النادي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة الأعضاء والعاملين، مع توفير المنظفات والمطهرات بدورات المياه وأن يخصص لكل دورة مياه عامل للمتابعة.





كما وجهت اللجنة بغلق ملاهي الأطفال بالنادي للحفاظ على سلامتهم، بعد تلاحظ وجود تزاحم على الملاهي الخاصة بالأطفال وعدم ارتدائهم الكمامات، ووجهت اللجنة بضرورة تطهير وتعقيم منافذ بيع الأغذية والمطاعم والكافتيريات، كما تم التنبيه بعمل لوحات إرشادية حول كوفيد 19 وتنظيم ندوات تعريفية حول أهمية التطعيم ضد الفيروس والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن مدير الإدارة الصحية لبندر الفيوم، قد قام بصحبة فريق من الطب الوقائي، يشمل صحة البيئة، والترصد، والأغذية، والتطعيمات، وفريق الثقافة الصحية، بالمرور على نادي محافظة الفيوم، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت اللجنة بالتنبيه على إدارة النادي بضرورة التزام جميع أعضاء ومرتادي النادي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما قامت اللجنة بجولة داخل النادي للاطمئنان على الإجراءات الوقائية ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي بين الأعضاء ومرتادي النادي، وكذلك أعمال التعقيم بجميع أنحاء النادي.

ووجهت اللجنة بأن تكون جميع الأنشطة المقامة داخل النادي في أماكن مفتوحة، وأن تكون التدريبات في ملاعب مفتوحة، وأن يتناسب عدد المتدربين مع مساحة الملاعب، كما تم المرور على المطبخ والبوفية ومراجعة الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين، وكذلك المرور على دورات المياه بالنادي، كما ناقشت اللجنة، أعضاء ومرتادي النادي، حول أهمية الحصول على اللقاح وتعريفهم بأماكن الحصول عليه، ووجهت بعمل بوسترات داخل النادي لإعلام الأعضاء بالموقع الإليكتروني للتقديم للحصول على اللقاح.

وكشف المتحدث باسم محافظة الفيوم عن تشكيل ٢٠ فريق ميدانى بمديرية الشباب والرياضة للمرور على جميع النوادي والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 174 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، تضم في عضويتها ممثل عن إدارة الشباب، وممثل عن إدارة الرياضة، وممثل عن الوحدة المحلية للمركز والمدينة التي تقع بنطاقها المنشأة، وممثل عن مديرية الصحة، على أن تختص اللجنة بالمرور على المنشآت الرياضية والأندية، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإعداد تقرير بما أسفرت عنه أعمال اللجنة والعرض على السيد المحافظ.