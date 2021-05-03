ضبط «فسيخ ورنجة» و«كمامات» غير صالحة للاستخدام بكفر الزيات (صور)

مكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة التي شنتها ادارة تموين كفر الزيات، وتضم مدير ادارة تموين كفر الزيات يرافقه رئيس قسم الرقابة بادارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة التموينية بادارة تموين كفر الزيات، في ضبط المسؤل عن احد مصانع الأسماك المدخنة بناحية ابو الغار، مركز كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وتعبئة وعرض للبيع أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي وبها علامات فساد ظاهري ورائحة كريهة، وتم ضبط عدد ٧٠ سبعون صندوق رنجة باجمالي وزن ٣٥٠ كيلو جرام وذلك قبل طرحها في الاسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد محلات البقالة بقرية ابو الغار وذلك لحيازته بغرض البيع عدد ٦٠٠ كمامة طبية مجهولة المصدر ومغشوشة وتضر بصحة مستخدمها مستغلين جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وتم التحفظ على هذة الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت حملة سابقة على مدينة زفتى، قد أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية، ووجد بداخله 18شكارة ملح يودى زنة الشكارة ٢٥ك بدون فواتير، و10شكارة سمسم زنة الشكارة ٢٥ ك بدون و5شكارة بقصمات مطحون زنة الشكارة ٢٥ ك بدون اى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية، وشكارة كراوية زنة ٢٥ ك منتهى الصلاحية، كما تم ضبط مدشة لتعبئة الاعلاف وتم تحريز عدد ٢٠ شكارة علف بدون فواتير و مجهول المصدر زنة الشكارة ٥٠ كيلو، تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة تموين المحلة الكبرى قد شنت حملة علي محلات ومصانع الاسماك المملحة، وذلك بمناسبة قرب حلول اعياد الربيع وبيان مدي عرضهم اسماك مملحلة (فسيخ ورنجة)، صالحة من عدمه، ووتم تحرير محضرين جنحه لسنه2021مركز المحلة الكبرى لادارة مصانع رنجة، بدون ترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ علي كمية مقدارها 500خمسمائة كيلوا جرام اسماك الهارنج +كميه من الملح مقدارها 600ستمائه كيلو جرام ملح طعام بدون بيانات، كما تم تجرير محضرين جنحة لسنة 2021 ضد بعض اصحاب محلات الجزاره لعرضهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفى وقت سابق تمكن تموين طنطا، من ضبط ١٢٠ كرتونه خلطة مقرمشات للدجاج واللحوم والخضراوات، بداخل كل كرتونة ١٢كيس زنة ٧٠٠ جرام باجمالي طن و8 كجم، مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من مخزن تابع لشركة لبيع المواد الغذائي، بناحية اول طنطا، وتم اتخاذ اللازم قانونا والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

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