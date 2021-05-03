رئيس وزراء الهند يشكر الاتحاد الأوروبي على دعم بلاده في مواجهة الوباء

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم السريع لبلاده في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب مودي في تغريدة نشرتها قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الإثنين: "تحدثت اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وأود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه ومساعدته للهند في تعاطيها مع أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: “ناقشنا اجتماع قادة الهند والاتحاد الأوروبي في 8 مايو المقبل”، مؤكدا أنه على ثقة من أن الاجتماع سيوفر زخما جديدا لشراكتنا الاستراتيجية.

من جانبها، غردت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الهند وسيقدم المزيد من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة به".

وأضافت: "يتم توجيه المزيد من المساعدات أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية إلى الهند من التشيك والدنمارك وإسبانيا وهولندا وألمانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.. هذا هو التضامن العالمي في العمل".

وعلي صعيد آخر فقد ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية : أنه تم تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلجيكا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 995 ألفا و562 حالة.



وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين : بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و291 حالة، وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بلجيكا بلغ 835 ألفا و126 شخصا.

بينما في العراق فقد سجلت وزارة الصحة العراقية 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و79 ألفا و998 إصابات.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و566 حالة، بالإضافة إلى تعافي 7351 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 964 ألفا و551 حالة.