الأردن يعيد فتح معبرين بريين حدوديين مع السعودية وسوريا

تفعيل المنصة البرية مع السعودية وسوريا حسب الشروط الصحية المعتمدة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الإثنين، أنها قررت إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية: إن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم الإثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع (200) شخص يومياً وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع (150) شخصا يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات".

وعلى الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة الكترونية حكومية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" و "غيت واي تو جوردان" وإجراء فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة أيام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله الى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوما في حال كان مصابا.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين فى اغسطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما.

وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة- نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 اكتوبر الماضي فتح ثلاثة معابر حدودية مع السعودية واسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

والمعابر الثلاثة هي مركز حدود "المدورة" مع السعودية، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين (مع الاراضي الفلسطينية واسرائيل).

وقالت المملكة حينها إن كلا من مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) يستقبل مئة مسافر يوميا، فيما يستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الاثنين 1272 إصابة و28 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية في مارس الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 منه.

كما سجلت المملكة الأحد ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا، وفي الإجمالى سجلت الأردن أكثر من 714 ألف إصابة بفيروس كورونا و8925 وفاة.