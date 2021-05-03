«اللي مالوش كبير».. أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «قد التحدي»

«على الله حكايتهم»

نجاح جماهيري كبير يحققه مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال موسم رمضان الحالي، فبالرغم من أن هذه التجربة الأولي التي تجمع كلًا من ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي إلا أن كيميا كبيرة ظهرت بينهما في التمثيل، والمسلسل حقق نجاحًا أكبر وأكثر من المتوقع منه، وترصد "الدستور" أهم عوامل النجاح.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

اختيارات موفقة للفنانين المشاركين

يأتي ضمن أهم عوامل نجاح مسلسل "اللي مالوش كبير" اختيارات المخرج والجهة المنتجة للفنانين المشاركين فيه، فبجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يشارك فنان كبير في أداء متميز ومتفرد مثل خالد الصاوي، بجانب الموهبة الواعدة للفنان أحمد الرافعي، بجانب فنانين كبار مثل فتوح أحمد الذي يقدم شخصية والد غزل وهي الشخصية الذي تقدمها ياسمين عبدالعزيز، وبكل حرفية استطاع أن يجسد شخصية الأب الطماع الذي باع ابنته مقابل المال، وعايدة رياض التي قدمت شخصية الأم بأداء سلس وبسيط، وقدمت دنيا عبدالعزيز شخصية صديقة البطلة الذي تخونها ولكن هنا الخيانة مزدوجة حيث ترافق شقيقها وتتزوج زوجها؟، أما محمود حافظ فهو يقدم دور صديق البطل، وبالرغم من أن مساحة شخصيته ليست كبيرة ولكنه يؤدي كل مشهد بحرفية شديدة.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

قصة متماسكة وأحداث متصاعدة

أحداث المسلسل تبدأ بتعريف الجمهور علي شخصية غزل زوجة أحد رجال الأعمال، تتمتع بشخصية قوية وتفعل ما يحلو لها في أي وقت، وبشكل سريع تتصاعد أحداث المسلسل ونكتشف أن غزل تعيش معاناة كبيرة مع زوجها رجل الأعمال، حيث يقوم بضربها وإهانتها إلي أن تهرب منه، قصة المسلسل التي كتبها السيناريست عمرو محمود ياسين متماسكة وأحداث الحلقات في تصاعد طول الوقت، وأبتعد عن فكرة المط والتطويل التي تعاني منها مسلسلات رمضان وهو ما يحسب له، كما أن الحوار في المسلسل متميز ولا يوجد به أي ألفاظ خارجة نهائيًا وهو أمر هام خاصة أن ياسمين عبدالعزيز لها شريحة كبيرة من الأطفال ضمن جمهورها، كما أن المسلسل يضم مشاهد متنوعة في قالب واحد أكشن ورومانسي وسسبنس.

مشهد من مسلسل اللي مالوش كبير

«العوضي» وياسمين قد التحدي

نجح أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في التحدي الذي خاضه الثنائي في هذا العمل، فكل منهما قدَّم كل المطلوب في الشخصية التي يجسدها، وهو ما يعكس مدي اجتهادهم في التحضيرات حتي أصبح "الخديوي" في وقت قليل حديث السوشيال ميديا والشارع بأقواله الشهيرة مثل "علي الله حكايتك"، أما ياسمين عبدالعزيز فبخبرة السنين استطاعت بأداء سهل ممتنع تجسيد مشاهد حرمان حضن الأهل وعطف الزوج وحنية الأشقاء، كما برعت في المشاهد الرومانسية بينها وبين أحمد العوضي.