توريد 28 ألف طن قمح محلى طبقًا للمواصفات لصوامع الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح، استقبلت حتى الآن أقماحًا محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ٢٨٦٧٤.٧٤٢ طن، طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح «سعدالله» أن لجان استقبال القمح المحلى مشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأضاف أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد استعدت لموسم توريد القمح، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان على العام الماضى.

ويتم استقبال الأقماح الموردة بصومعة برج العرب التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة مجمع السلام التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة الكينج مريوط التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة الناصرية التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.



وكان قد أجرى سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية زيارات تفقدية للجان استلام القمح، حيث تم المرور على صومعة كنج مريوط وصومعة المتحدة وبنكر جنوب القاهرة وصومعة وبنكر العامرية (السلام)، حيث تمت متابعة عمليات التوريد ومراحلها ومراجعة عمل اللجان والتأكد من الإجراءات الاحترازية بأماكن التوريد وفقًا للضوابط والتعليمات.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام على الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيهًا ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطًا بسعر ٧١٥ جنيهًا للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب.