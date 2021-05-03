الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 28 ألف طن قمح محلى طبقًا للمواصفات لصوامع الإسكندرية

قمح محلي
قمح محلي

قال المحاسب محمد  سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح، استقبلت حتى الآن أقماحًا محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ٢٨٦٧٤.٧٤٢ طن، طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.
وأوضح «سعدالله» أن لجان استقبال القمح المحلى مشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأضاف أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد استعدت لموسم توريد القمح، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان على العام الماضى.

ويتم استقبال الأقماح الموردة بصومعة برج العرب التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة مجمع السلام التى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة الكينج مريوط التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن،  وصومعة الناصرية التى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.


وكان قد أجرى سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية زيارات تفقدية للجان استلام القمح، حيث تم المرور على صومعة كنج مريوط وصومعة المتحدة وبنكر جنوب القاهرة وصومعة وبنكر العامرية (السلام)، حيث تمت متابعة عمليات التوريد ومراحلها ومراجعة عمل اللجان والتأكد من الإجراءات الاحترازية بأماكن التوريد وفقًا للضوابط والتعليمات.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام على الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيهًا ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطًا بسعر ٧١٥ جنيهًا للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب.

تموين الإسكندرية القمح المواصفات القمح المحلي صوامع

الأكثر قراءة

الآن.. موعد عيد الفطر ٢٠٢١.. توقيت صلاة العيد الصغير في القاهرة

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

السودان: نتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة على أنه قضية أمن قومي

شيخ الأزهر: التيار الإصلاحي الوسطي هو الجدير وحده بمهمَّة التجديد

السيدة إنتصار السيسى تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى