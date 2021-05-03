إعدام 200 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية وتنفيذ 83 إزالة فورية

إعدام 200كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية وتنفيذ83 إزالة فورية

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالمرور على المطاعم ومحلات التيك واي، وذلك للتأكد من المنتجات المعروضة للمواطنين، أسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من ٥٠ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ورفع كل الإشغالات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.



كما قام رئيس حي غرب بشبين الكوم بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من أمام المحلات ومن على الأرصفة بشوارع سعد زغلول والسلطان حسين وجمال عبد الناصر القبلي، وذلك لتوسعة الشارع وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٢٨ حالة إزالة فورية و٣٢ حالة ضبط وكذا تحرير ٢٣ محضر إشغال طريق وإزالة سرادق خاص بأحد المطاعم دون ترخيص تطبيقًا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.



وفى مركز الباجور تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المطاعم والمحلات العامة بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 14 محضر صحة وإعدام 150 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد منفصل تمت المتابعة الدورية والميدانية لكل الأعمال والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة لتحسين جودة الخدمات.



وتابع أحمد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات بشوارع المدينة، وكذا متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق منوف العراقية كمرحلة أولى بمسافة ١٥٠٠ متر، تمهيداً لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق.



وفى الباجور قام سيد حسن بالمتابعة الميدانية لأعمال رد الشيء لأصله واستمرار تنفيذ قطع الفرمة للشوارع المدرجة بخطة رد الشيء لأصله تنفيذ مديرية الطرق.