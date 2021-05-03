«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من حصر تشابك اختصاصات الوزارات

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة كل الأجهزة الحكومية ومراجعة أدوارها واختصاصاتها، واستيضاح أنواع التداخلات والتشابكات فيما بينها، ويبقي قرار الدمج من عدمه قرارًا سياديًا، تحسمه الجهات المختصة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن انتقال موظفى دواوين الوزارات والجهات التابعة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم بشكل تدريجى على عدة دفعات خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، مشيرًا إلى أن إجمالى المنتقلين إلى العاصمة يقدر بحوالى 40 ألف موظف.

وفى سياق متصل، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد 74 جهة بالجهاز الإدارى للدولة، أبرزها وزارات المالية، التضامن، الإسكان، وزارة الدولة للإعلام، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دار الأوبرا، هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى حصر العجز والفائض على مستوى 17 جهة بالجهاز الإدارى للدولة.

كما لفت التقرير إلى الانتهاء من تدريب 35.588 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة يمثلون 88% من إجمالى الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وتشمل الخطة التدريبية 4 حزم تدريبية، أولاها برامج أساسية الوظيفة العامة وتنفذها أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل تزويد الموظفين بمفاهيم وأبعاد الأمن القومي، واستراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية الإصلاح الإدارى، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى حزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وكذلك حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن بنهاية العام الماضى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.