أقدم «فسخاني» في قنا: لأول مرة ينعدم الإقبال على شراء الفسيخ

يعمل في المهنة منذ نصف قرن

يعتبر الطواب عبدالراضي، (61 عامًا)، أحد أقدم فسخاني في محافظة قنا، حيث يصنع ويبيع الأسماك المملحة منذ أكثر من 50 عامًا في مدينة قوص جنوبي محافظة قنا.

اقدم فسخاني

الطواب عبدالراضي الشهير بـ"السواحلي" قضى في مهنة بيع الفسيخ وتصنيعه مدة تزيد على 50 عامًا بمركز قوص، بعدما ورث المهنة عن والده، قائلًا: "أبويا عودنا على الأمانة والصدق مع الزبون بتقديم سمك جيد وسعره فى متناول الجميع، وهناك مواطنون يحرصون على شراء الفسيخ ولو بكميات قليلة".

اقدم فسخاني

ويتابع السواحلي أن الإقبال يكون على الفسيخ "السمك الصغير" والرنجة، لأن أسعارها فى متناول الجميع، لافتًا إلي أن الفسيخ يتم إعداده من سمك البورى، والطوبار والجران، والسمك الصغير، بجميع الأحجام والذى يبدأ سعره من 40-100 جنيه.

وأشار أقدم فسخاني في قنا إلى أن تجهيز الفسيخ من السمك، يكون عن طريق وضع السمك المخصص للفسيخ، فى براميل بلاستيك مع كميات كبيرة من الملح داخل أكياس ليحافظ على السمك من التلوث، ويتم تمليحه بتخفيف السمك من المياه والدم ثم وضع السمك فى الملح والرنجة، منوهًا إلى أن كل سمكة لها طريقة معينة وحسب نوعها، فهناك سمك يقبل الملح سريعًا وتظل فى الملوحة لمدة 15 يومًا، وهناك أسماك تستغرق وقتًا أطول.

اقدم فسخاني

وأكد الطواب أن أسواق بيع الفسيخ فى حالة ركود تام فى أعياد شم النسيم هذا العام، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، قائلًا: "الناس مشترتش فسيخ عشان صايمة، الإقبال قد يكون منعدمًا تمامًا"، لافتًا إلي أن هذا العام يعتبر أول عام يمر عليه ويشهد خلاله إقبالًا منعدمًا من قبل المواطنين على شراء الفسيخ قائلًا: "الناس عمرها ما بطلت تشتري الفسيخ والملوحة لأنها سلو بلادنا في شم النسيم".