الكويت تقرر عدم السماح بالسفر للمواطنين غير المحصنين بلقاح كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حُصِنَ من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح، على أن يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

ووفقًا لما ذكره مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت، في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، فإن شروط التحصين تشمل كل من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

كما تتضمن شروط التحصين مَن حصل على جرعة واحدة من اللقاح، ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

وينص الشرط الثالث مَن تعافى مِن الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

وتأتي قرارات مجلس وزراء الكويت الأخيرة، في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، لاسيما مع دخول الموجة الثالثة للفيروس وتصاعد أعداد الإصابات المسجلة لدى العديد من دول العالم ومن بينها منطقة الخليج العربي.

استمرار حظر التجول

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت عن الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل 2021 بدأً من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على أن تتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وفي 23 أبريل، قررت الكويت إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للأوضاع الصحية في الهند.

وفي هذا الصدد، أصدرت الدول الخليجية خلال الساعات الماضية مجموعة من القرارات الجديدة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا، والمتعلقة بإجراءات السفر من وإلى دول الخليج العربي، فضلًا عن حظر الأنشطة التجارية في بعض البلدان الخليجية.

مركز التواصل الحكومي بالكويت