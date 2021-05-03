جولة ميدانية لمحافظ الفيوم لمتابعة الالتزام بقرار الغلق

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بجولة ميدانية لمتابعة التزام الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والأندية الرياضية والمحميات والمنشآت السياحية بقرار الغلق خلال أعياد شم النسيم، ومنع التجمعات، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد ميدان السواقي، ونادي قارون الرياضي، كما شملت طريق القاهرة الفيوم والساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وقرية تونس السياحية.

وقال "الأنصاري" إنه لم يتم خلال الجولة رصد أي مخالفة للمواطنين والمنشآت السياحية للإجراءات الاحترازية، في ظل وجود أمني مكثف بمداخل المحافظة، والأكمنة المرورية، وغلق الطرق المؤدية للمحميات، ومنع دخول سيارات النقل الجماعي ذات النشاط السياحي إلى المحافظة طوال فترة سريان القرار.

وكشف المحافظ عن هدوء حركة السير على الطرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً التنسيق الكامل مع مديرية الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأى محاولة اختراق للقرارات، كما يبعث برسالة طمأنينة لجميع أهالى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المنشآت السياحية تعمل حالياً وفقاً لبروتوكول وزارة السياحة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت السياحية ومراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الجولة لرؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة إعداد بيان برؤساء القرى وعمال النظافة والعاملين الذي يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة بكل مركز، لتطعيمهم بلقاح كورونا.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، سير العمل بمشروع تطوير منطقة السواقي.

وقال محافظ الفيوم خلال حديثه مع الصحفيين بالموقع، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة السواقى، كونها واجهة تاريخية وحضارية للمحافظة، مشيراً إلى أنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية ونقل ورفع خطوط المياه والمرافق العامة بالمنطقة.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تمت الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تمت مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

جولة ميدانية لمحافظ الفيوم

جولة ميدانية لمحافظ الفيوم