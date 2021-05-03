الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العاملون بالإدارات المالية والإدارية أول المنتقلين

التنظيم والإدارة: نقل موظفى للعاصمة الإدارية خلال الربع الثالث من 2021

صالح الشيخ
صالح الشيخ

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن انتقال موظفى دواوين الوزارات والجهات التابعة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم بشكل تدريجى على عدة دفعات خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، مشيرًا إلى أن إجمالى المنتقلين إلى العاصمة يقدر بحوالى 40 ألف موظف.

وأوضح رئيس التنظيم والإدارة، فى تصريحات له، أن أسبقية النقل ستكون للعاملين بإدارات الشئون المالية والإدارية ، ثم العاملين بإدارات نظم التحول الرقمى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، ويلحق بهم باقى العاملين تباعًا، لافتًا إلى أن المقار الجديدة مزودة بكل التجهيزات الأساسية والتكنولوجية لتوفير بيئة صالحة للعمل بما يراعى التدابير الاحترازية لفيروس كورونا من تباعد ومساحات كبيرة وأجهزة لقياس الحرارة، ونظم إلكترونية لتسجيل الحضور والمأموريات مثل جهاز بصمة الوجه.

وفى سياق متصل، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الانتهاء من تدريب 35.588 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة يمثلون 88% من إجمالى الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وتشمل الخطة التدريبية 4 حزم تدريبية، أولاها برامج أساسية الوظيفة العامة وتنفذها أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل تزويد الموظفين بمفاهيم وأبعاد الأمن القومي، واستراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية الإصلاح الإدارى، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى حزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وكذلك حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها.

كما  تم الانتهاء من إعداد “كارت” تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

التنظيم والإدارة العاصمة الإدارية موظفين تدريب صالح الشيخ

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