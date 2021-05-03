ضمن خطة مواجهة الموجة الثالثة من كورونا
دعم مستشفيات الحميات والصدر بالمنيا بـ 135 سرير رعاية
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الاجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من مدي توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
- جولة تفقدية مفاجئة
وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، وتفقد خلالها أقسام عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وخزانات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدي المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الوقائية، مشدداً على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضي، وأنه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.
- تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر
كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيداً لاستقبال 135 سرير رعاية منها 75 سريرا بمستشفى حميات المنيا، و60 سريرا بمستشفى الصدر، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن نائب المحافظ كان قد تفقد مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.
ورافقه وكيل وزارة الصحة، وتفقد نائب المحافظ، شبكات الأكسجين، وقسم العزل، واطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى، واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.
كما اطمئن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.