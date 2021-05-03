دعم مستشفيات الحميات والصدر بالمنيا بـ 135 سرير رعاية

ضمن خطة مواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الاجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من مدي توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

- جولة تفقدية مفاجئة

وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، وتفقد خلالها أقسام عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وخزانات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدي المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الوقائية، مشدداً على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضي، وأنه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.

- تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر

كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيداً لاستقبال 135 سرير رعاية منها 75 سريرا بمستشفى حميات المنيا، و60 سريرا بمستشفى الصدر، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن نائب المحافظ كان قد تفقد مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

ورافقه وكيل وزارة الصحة، وتفقد نائب المحافظ، شبكات الأكسجين، وقسم العزل، واطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى، واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.

كما اطمئن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا