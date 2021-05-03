غلق كامل للحدائق والمتنزهات بالشرقية تزامنا مع أعياد الربيع (صور)

ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تشهد محافظة الشرقية، غلقا كاملا لكل الحدائق والمتنزهات، تزامنا مع احتفالات شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالكامل لمنع تجمعات المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

- غلق كامل للحدائق وتكثيف أعمال التعقيم بالشوارع والميادين

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات غلقاً كاملاً، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق من خلال خطة التطهير بمختلف الشوارع والأماكن الحيوية بنطاق المحافظة، فضلاً عن الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

- مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكي نعبر من تلك المحنة بأقل الخسائر البشرية.

وكان "غراب" قد أصدر كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكل الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تعمل علي مدار الـ24 ساعة، لمواجهة أي مشكلات أو أحداث طارئة واتخاذ ما يلزم فوراً.

مريم الصادق المهدي

مريم الصادق المهدي

مريم الصادق المهدي