الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك تحذف لقاح "جونسون آند جونسون" من برنامجها للتلقيح

الدنمارك تحذف لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتلقيح

كورونا
كورونا

أفادت تقارير إخبارية محلية بأن الدنمارك لن تستخدم اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" في برنامجها للتطعيم، وذلك بعد أن رأت السلطات الصحية في البلاد، أن احتمالات تسبب اللقاح في الإصابة بجلطات الدم غير مقبولة. 

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء : فإن الدنمارك كانت قد طلبت نحو سبعة ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، أي أكثر من أي منتِج آخر.

ويعني قرار إسقاط هذا اللقاح من برنامج التطعيم الخاص بالدنمارك ، أنه سيكون من المستبعد أن تحقق الحكومة هدفها بتلقيح السكان البالغين بالبلاد بحلول مطلع أغسطس.

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء: إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الدنمارك جونسون آند جونسون كورونا التطعيم

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