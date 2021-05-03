الرئيس الفلبينى يحصل على لقاح سينوفارم ضد كورونا

وزير الصحة أعطاه الجرعة بنفسه

حصل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الإثنين، على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما قاله النائب كريستوفر جو، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جو القول إن وزير الصحة فرانسسكو دوكي هو من قام بإعطاء اللقاح للرئيس.



ويذكر أن إدارة الأغذية والأدوية في الفلبين لم تصرح بعد باستخدام لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ، وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت، اليوم، تسجيل 7255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 1.062 مليون حالة.



كما سجلت الفلبين 94 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفًا و525 حالة.

- تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ، والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

- اللقاحات توفر أملًا جديدًا

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.