مكبرات الصوت تجوب شوارع زفتى لتُعلن عن قرار غلق المحلات

من الثامنة مساءً حتي الثامنة صباحًا

استعان مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية بمكبرات صوت تجوب شوارع المركز لتُعلن عن قرارات محافظ الغربية طارق رحمي، بإيقاف وغلق كل الأعمال التجارية وغلق جميع المحلات التجارية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، وحتي الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء، واستثنى القرار- كسابق قرارات الحظر لرئاسة الوزاراء- محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والمخابز والخضار واللحوم، أى المتعلق بالنواحي الغذائية على أن يقتصر العمل علي توصيل الطلبات والتيك أوى بالنسبة للمطاعم، مع توقيع عقوبة على المخالفين.

وكانت محافظة الغربية قد وجهت رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لمتابعة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش، مع استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كل الحدائق والمتنزهات وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.