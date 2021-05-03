شم النسيم في رمضان.. رنجة بالبطاطس وجبة سحور خفيفة وشهية

اكله هنية..

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، حيث الرنجة والفسيخ، والأطعمة التي تشتهر خلال هذا اليوم، منذ أيام المصريين القدماء.

ويأتي شم النسيم هذا العام بأيام شهر رمضان الأمر الذى تسبب في عزوف الكثيرين عن تناول الأطعمة الخاصة به، مثل الفسيخ والرنجة، بسبب كثرة الموالح التي تتسبب في زيادة العطش خلال وقت الصيام.

في السطور التالية تقدم الشيف نجلاء الشرشابى وصفة "الرنجة بالبطاطس" تتميز بالسهولة، كما أنها تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكنك الاستعانة بها لوجبة بين الإفطار والسحور، حتى لا ينتهى اليوم بدون الاستمتاع بأكلاته المفضلة.

مكونات طبق الرنجة بالبطاطس:

سمكتين رنجة.

خيار و بصل أحمر تقطع شرائح.

بطاطس كبيرة ،مقطعة مكعبات بالقشر ومسلوقة.

شبت مفروم للتزين.

طحينة.

عصير ليمون.

خل أبيض.

زيتون أسود.

زيت زيتون.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى تتمثل في تنظيف الرنجة وتقطع مكعبات، وتوضع بطبق التقديم ويرص عليها البطاطس المكعبات التي تم سلقها.

يقطع الخيار شرائح رفيعة ويرص على طبق الرنجة والبطاطس، وتوزع شرائح البصل والزيتون المخلي المقطع على الطبق.

في طبق جانبي نضع الطحينة ويضاف عليها الشبت، ويصب بعد ذلك على طبق الرنجة بالبطاطس.

طريقة تحضير سلطة الطحينة:

سلطة الطحينة

تعتبر سلطة الطحينة من الأطباق الشهية والتي يمكنك الاستعانة بها لإضافتها على طبق الرنجة بالبطاطس المسلوقة والمقطعة مكعبات.

مكونات سلطة الطحينة العادية:

طحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

خل وثلاثة معلاق من الدقيق.

ملعقة من الزيت.

ملح وكمون.

طريقة التحضير:

يوضع كلًا من الثوم والطحينة، والخل، والملح، والكمون في وعاء كبير ثم يقلب الخليط جيدًا.

الخطوة الثانية يوضع الدقيق بالتدريج مع التحريك مع إضافة القليل من الماء حتى يمتزج الخليط.

الخطوة الأخيرة توضع سلطة الطحينة في طبق التقديم، ثم وضع القليل من الزيت على الوجه للتزيين.