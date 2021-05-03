مجلس التعاون الخليجي يُدين استمرار اعتداءات «الحوثي» ضد السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد "الحجرف"، في بيانٍ له أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر موقعها الرسمي، أن "استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

اعتراض طائرات مسيرة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما أعلن التحالف العربي، في بيانٍ له، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق باتجاه ‎نجران، مشددًا على أن هذه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من المليشيا الحوثية.

تحذير البرلمان العربي

بدوره، حذّر البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بأنها تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني.

ودعا البرلمان العربي في بيانه، المجتمع الدولي، لتحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.