«الزراعة»: التفتيش على 275 مركزًا لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية في 12 محافظة

رصد 65 مركزا مخالفا وغلق 49 منشأة بيطرية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

- رصد 65 مركزا مخالفا

ونفذت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 12 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، القاهرة، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، قنا، السويس)، قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أبريل وتم رصد 65 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

- غلق 49 منشأة بيطرية



وقد تم اصدار (17) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لـ 49 منشأة بيطرية بمحافظات (الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية- الإسماعيلية – كفر الشيخ – قنا – القاهرة – الفيوم - البحيرة)، تم عمل 5 محاضر جنح بمحافظات: بنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ، و5 محاضر إدارية بمحافظات الشرقية – السويس، و تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 6 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات القاهرة – الدقهلية.



ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.