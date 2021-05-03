نائب كفر الشيخ يطالب بضم قرى المحافظة للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

بعد إعلان ضم قرى مركز مطوبس فقط..

طالب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضم قرى مراكز كفر الشيخ وخاصة مركزي قلين وكفر الشيخ لمبادرة "حياة كريمة" ضمن مرحلتها الأولى التي تستهدف تطوير وتنمية 4658 قرية بإجمالي 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتي تمثل 57.8% من إجمالي سكان مصر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحي سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان بشكل عام، مشيرا إلى أنه أعلن عن ضم قرى مركز مطوبس فقط للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة إلا أن أغلب قرى كفر الشيخ في حاجة ماسة للتطوير.

وأكد شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور" أن "مبادرة حياة كريمة" تتكامل مع خطة تطوير العشوائيات، لافتًا إلى أنه رغم أن محافظة كفر الشيخ يغلب عليها الطابع الريفي إلا أن بعض المناطق بكفر الشيخ تصنف بأنها عشوائية خطرة مثل منطقة القنطرة التابعة لقسم أول كفر الشيخ، وهو ما يستدعي ضمها ضمن خطة صندوق تطوير العشوائيات كأولوية باعتبارها خطرة، كما تصنف منطقة غرب كفر الشيخ بأنها عشوائية غير مخططة.

ورأى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية هو تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين لتكون هناك مصر جديدة متطورة وتليق بتاريخ مصر العريق.

وكان صندوق تطوير العشوائيات قد أعلن أنه بنهاية العام الجاري ستعلن مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، فيما تهدف مبادرة "حياة كريمة" تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركزا بإجمالي 18 مليون مواطن، على مستوي 20محافظة علي مدي الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولي 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023/2024.