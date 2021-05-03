تحديث إجراءات السفر وحظر الأنشطة.. قرارات جديدة لمكافحة كورونا في دول الخليج

مع دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتصاعد أعداد الإصابات المسجلة لدى العديد من دول العالم ومن بينها منطقة الخليج العربي، أصدرت الدول الخليجية خلال الساعات الماضية، مجموعة من القرارات الجديدة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا، والمتعلقة بإجراءات السفر من وإلى دول الخليج العربي، فضلًا عن حظر الأنشطة التجارية في بعض البلدان الخليجية.

السعودية

في المملكة العربية السعودية، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيانٍ له أمس، بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وحث وزارة الداخلية السعودية، المسافرين، على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي" عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين في الإمارة على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الإثنين 3 مايو 2021 .

ووفقا للإجراءات المحدثة، فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي.

أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول و الحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول في الدولة.

ويطبق البرتوكول على جميع المطعمين من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يومًا أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر.

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام و من ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

سلطنة عمان

أما في سلطنة عمان، فقد قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.

كما قررت اللجنة العليا بالسطنة، منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وقررت سلطنة عمان، حظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو 2021 إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتُستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

ورابعًا، قررت اللجنة العليا، تعليق حضور الموظّفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحثّ اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

وأخيرًا، أصدرت اللجنة العليا بالسلطنة، قرارًا بعدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

الكويت

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل 2021 بدأً من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على أن يتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وفي 23 أبريل، قررت الكويت إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للأوضاع الصحية في الهند.

البحرين

أما في مملكة البحرين، فقد أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن تحديث بعض إجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، وذلك للمسافرين القادمين من جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، حيث تم تفعيل العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021.

وتضمن التحديث ضرورة تقديم جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين - بما فيهم المسافرين العابرين (الترانزيت)-البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز كيو آر (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة من الدول المذكورة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وإجراء فحص مختبري ثاني للقادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 5 أيام، وفحص مختبري ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ الوصول للقادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 10 أيام.

كما أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالامملكة، عن تحديث إجراءات المسافرين القادمين من جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021.

بيان وزارة الداخلية السعودية

قرارات سلطنة عمان

البحرين

الكويت