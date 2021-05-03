لرفضه طلبه بالزواج.. عاطل يذبح والده بعد تهشيم رأسه فى الهرم

الكاميرات فضحت الابن القاتل

ذبح عاطل والده بعدما هشم رأسه داخل شقة بمنطقة الهرم ، لرفض الأب طلب ابنه بالزواج.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شاب يعمل "فرانًا" يفيد فيه بأنه عقب عودته للعمل، اكتشف جثة والده، 61 سنة، مقتولًا داخل الشقة، وانتقلت على الفور قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة نتيجة التعدي عليه بآلة حادة (سكين)، وتبين أيضًا من المناظرة أن الجثة فيها تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة ارتطامها في الأرض.

- تحريات لمعرفة الجاني

بمناقشة المُبلغ، أكد لضباط المباحث أن والده مريض بتليف الكبد ولا يخرج من المنزل، وأنه يقوم برعايته لأن والدته تعمل، ولديه أخ آخر عاطل، تبين اختفاؤه من مسرح الجريمة.

- الكاميرات تفضح الابن القاتل

من خلال الفحص والتحري تبين اختفاء الابن الثاني للضحية، وبفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، تبين أنه كان يخرج من المنزل مسرعا في وقت معاصر للجريمة وملابسه ملطخة بالدماء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم المشتبه فيه واعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم طلب من والده الزواج، إلا أن الأخير رفض بسبب عدم قدرة المتهم على الإنفاق لكونه بدون عمل، فقرر الشاب التخلص من والده، وفر هاربًا.

- ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة

أمر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء ابن المجني عليه الذي أبلغ عن الواقعة وعدد من الجيران شهود العيان الذين رأوا المتهم أثناء هروبه من المنزل لسماع أقوالهم.