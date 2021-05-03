جامعة الأزهر تضمن تغريدة «الطيب» عن التراث على أغلفة الكتب الدراسية

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تضمين تدوينة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن السنة النبوية والتراث الإسلامي، والتي كتبها فضيلته بخط يده، على أغلفة الكتب الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد 2021، لتعزيز احترام تراث الأمة، ومكانة السنة النبوية المطهرة، وأهمية التجديد المنضبط للفكر الإسلامي.

وجاء نص تدوينة فضيلته "لم يكن تراث الأمة الإسلامية -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة. وعلى المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها".

وصرح رئيس الجامعة، أن حلقات البرنامج الرمضاني لفضيلة الإمام الأكبر لهذا العام مثلت استراتيجة محكمة وخارطة طريق واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني، مناشدا العلماء والمتخصصين في استثمار هذا الجهد العلمي الهام والبناء عليه، وداعيا الباحثين لتناول الموضوعات التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر بالبحث والدراسة، مؤكدا أن الجامعة بصدد طباعة حلقات البرنامج في كتاب، وسوف يكون متاحا لأغراض البحث العلمي.

وقد تناول الإمام الأكبر خلال برنامجه الرمضاني عددا من الموضوعات الهامة، بداية من أبرز صفات أمة الإسلام التي تميزها عن سائر الأمم، ومظاهر وسطية هذه الأمم، وأسس التشريع الإسلامي ومصادره المتعددة، والفرق بين ما هو ثابت ومتغير، وكذا والفقه والشريعة، والتجديد في الفكر الإسلامي، وتطرق البرنامج بشكل تفصيلي لبعض القضايا الهامة المسكوت عنها كتهنئة المسيحين في أعيادهم، وتولي المرأة لمناصب القضاء والنيابة وغيرها من المناصب القيادية، وتميز البرنامج بسرد الحجج المنطقية ومخاطبة العقل وتفنيد الأدلة والشبهات بشكل علمي مبسط.