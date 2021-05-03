الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

جامعة الأزهر تضمن تغريدة «الطيب» عن التراث على أغلفة الكتب الدراسية

المحرصاوي
المحرصاوي

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تضمين تدوينة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن السنة النبوية والتراث الإسلامي، والتي كتبها فضيلته بخط يده، على أغلفة الكتب الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد 2021، لتعزيز احترام تراث الأمة، ومكانة السنة النبوية المطهرة، وأهمية التجديد المنضبط للفكر الإسلامي.

وجاء نص تدوينة فضيلته "لم يكن تراث الأمة الإسلامية -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة. وعلى المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها".

وصرح رئيس الجامعة، أن حلقات البرنامج الرمضاني لفضيلة الإمام الأكبر لهذا العام مثلت استراتيجة محكمة وخارطة طريق واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني، مناشدا العلماء والمتخصصين في استثمار هذا الجهد العلمي الهام والبناء عليه، وداعيا الباحثين لتناول الموضوعات التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر بالبحث والدراسة، مؤكدا أن الجامعة بصدد طباعة حلقات البرنامج في كتاب، وسوف يكون متاحا لأغراض البحث العلمي.

وقد تناول الإمام الأكبر خلال برنامجه الرمضاني عددا من الموضوعات الهامة، بداية من أبرز صفات أمة الإسلام التي تميزها عن سائر الأمم، ومظاهر وسطية هذه الأمم، وأسس التشريع الإسلامي ومصادره المتعددة، والفرق بين ما هو ثابت ومتغير، وكذا والفقه والشريعة، والتجديد في الفكر الإسلامي، وتطرق البرنامج بشكل تفصيلي لبعض القضايا الهامة المسكوت عنها كتهنئة المسيحين في أعيادهم، وتولي المرأة لمناصب القضاء والنيابة وغيرها من المناصب القيادية، وتميز البرنامج بسرد الحجج المنطقية ومخاطبة العقل وتفنيد الأدلة والشبهات بشكل علمي مبسط.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر برنامج شيخ الأزهر

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة .. والقاهرة 40

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

«صدر القصر العيني»: فترة النقاهة من كورونا بين 3 إلى 4 أسابيع

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى