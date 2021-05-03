الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ازالة 13 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 13 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز “الدلنجات - المحمودية - حوش عيسى - دمنهور - أبوالمطامير - كوم حماده” عن إزالة 13 حالات تعدي على مساحة  2214 م2 عبارة عن:- إزالة عدد 6 حالات تعدي بمساحة 1130 م بقريتي طيبة والمسين بنطاق مركز شرطة لدلنجات.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدي بمساحة 440 م٢ بقري فيشا وأريمون بمركز شرطة المحمودية عبارة عن سمل خرسانى ومبانى بالطوب الأحمر و قواعد وسملات خرسانية بباطن الأرض وتم تكسير الخرسانة وردم الموقع ، وتم  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 متر بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وتم إزالة حالتي تعدي بمساحة 250 م٢ بقرية الحجناية وعزبة السرو بدسونس ام دينار بدائرة مركز شرطة دمنهور.

كما تم إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 100م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بقرية المهدية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ، وتم  إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 44 م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بأبو الخاوي بدائرة مركز شرطة كوم حماده.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار حملات الإزالة الفورية للمبانى المقامة على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة بجميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

إزالة المباني المباني محافظة البحيرة البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة

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