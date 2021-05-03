غرفة الدواء: توفير احتياطي كافٍ من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة «كورونا»

أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن توافر احتياطي كافٍ من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في بيان اليوم، أن "الوضع لدينا في مصر أفضل جدًا، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية"، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي وعدم ادخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين".

وناشد "العزبي" المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم علاوة على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح مدينة الدواء الجديدة، والتي تقع على مساحة 180 ألف متر، وهي مخصصة لإنتاج الأدوية الحديثة والأساسية، وكذلك منقذات الحياة المتمثلة في الأمراض المستعصية والمزمنة لدى المواطنين، لذلك تمثل نقلة نوعية في تاريخ مصر فى إنتاج الأدوية، وهى مدينة متكاملة ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، وستحل أزمة نقص الأدوية فى الأسواق.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمدينة الجديدة لحوالى 20% من استهلاك المصريين من الدواء، لاسيما الذى يتم استيراده من الخارج، وستساعد المدينة الجديدة فى توفير الأدوية في الأسواق للمواطنين فى ظل أزمة نقص الدواء، كما ستتيح إمكانية تصدير الدواء للخارج في الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى وفاة 67 حالة جديدة طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأحد، 229635، من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و13469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.