سنغافورة تؤجل الجراحات غير الضرورية جراء أعلى زيادة في إصابات كورونا خلال شهور

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أنها طلبت من المستشفيات إرجاء الجراحات غير الضرورية حتى إشعار آخر، في محاولة لزيادة قدرة الاستيعاب المحتملة للتعامل مع مرضى كوفيد- 19.



وتأتي تلك الإجراءات التي تشمل بين أشياء أخرى قصر زيارات غرف الطوارئ على الحالات الحرجة أو غيرها من حالات الطوارئ وتشجيع الاستشارات التليفونية بدلا من الزيارات المباشرة للمرضى، وسط زيادة في الإصابات في بلد كان بين الأكثر نجاحا في العالم في احتواء الفيروس، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وشهدت الدولة المدينة أولى وفياتها جراء مضاعفات كوفيد- 19 في خلال شهرين تقريبا مطلع الأسبوع، وتوفيت امرأة سنغافورية، 88 عاما، ذات تاريخ مرضي للسرطان واعتلال في القلب، يوم السبت، بعدما تلقت العلاج في مستشفى تان توك سينج، حيث جرى التعرف على سلالة أصيب بها أكثر من 30 شخصا منذ الأسبوع الماضي.



وتلك السلالة هي الأولى في سنغافورة في مستشفى، وتزيد المخاوف من أن النجاح الذي حققته البلاد بشق الأنفس يتهاوى، ما يهدد جهودا لفتح فقاعة سفر منتظرة منذ فترة طويلة مع هونج كونج، واستضافة قمم مقبلة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وحوار شانجري لا.



كانت سنغافورة بها ما إجماليه أكثر من 61 ألفا و200 إصابة بكوفيد- 19، وأكثر من 54 ألفا و500 منهم يعيشون في مهاجع العمال المهاجرين.

وسجلت البلاد 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المجتمع المحلي يوم الخميس، وهي أحلى حصيلة يومية منذ 11 يوليو وعشر إصابات أكثر اليوم الإثنين، حسب بيانات وزارة الصحة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.