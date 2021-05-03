الإثنين 03 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

تظهر في هذا الموعد

وزير التعليم: نتيجة الأول والثاني الثانوي في المدارس وليست إلكترونية

وزير التعليم
وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي.

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذه امتحانات على مستوى الإدارات وكل إدارة تحدد موعد إعلان النتيجة وليس الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "الامتحانات سوف يتم تصحيحها في الإدارات والنتيجة بدرجات عادية في الإدارة المدرسية ولن تتدخل الوزارة في هذا مثل كل سنوات النقل".

وحول إمكانية أن تكون النتيجة إلكترونيا من عدمه، قال الوزير: "النتيجة ليست إلكترونية هذا العام نظرا لطبيعتها على مستوى 270 إدارة تعليمية، وبالتالي لم تكن امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية".

في سياق متصل، كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكثير من المديريات انتهت من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهي الآن في مرحلة المراجعة وأبرز المديريات هما مديريات القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع اعلان النتيجة يومي الأحد أو الإثنين المقبلين.

وأشار المصادر لـ"الدستور"، أن النتيجة سوف تظهر في المدارس والطلاب الذين لهم امتحان تكميلي سوف يتم إبلاغههم في المدرسة أيضا عن طريق ورق معلق عليه الأسماء والنتائج وكل التفاصيل.

 

 

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