حملات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق والنظافة العامة ورفع الإشغالات بالمنيا
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية المطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، مدى التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنسب الاستيعاب المحددة لاستقبال المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالفنادق السياحية والمتنزهات العامة والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونظمت الوحد المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة المتنزهات العامة بقطاع المعديات شرق النيل لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتواصل الوحدات المحلية لمراكز (ابوقرقاص، بني مزار، مغاغه، المنيا)، تنفيذ اعمال النظافة العامة واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخالفات الصلبة بقري بردنوها، شلقام، ابطوجه، ابوعباس بمركز بني مزار.
كما حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 22 مخالفة تعدي على حرم الطريق منها 5 محاضر وإزالة 17 حالة اشغالات، بالإضافة لتحرير 6 حالات إزالة ادراية، واكدت الوحدة المحلية لمدينة المنيا استمرار اعمال النظافة ورفع المخالفات بقرية سواده.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، حيث تم تركيب كشافات بمدخل قرية برطباط الشرقي حتى طريق قرية بنى واللمس، وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأرضي الزراعية بقرية طحا، وكذلك حالة بناء مخالفة بقرية التوفيقية بقلوصنا بمركز سمالوط وتم و إتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالف.