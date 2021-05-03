حملات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق والنظافة العامة ورفع الإشغالات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية المطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، مدى التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنسب الاستيعاب المحددة لاستقبال المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالفنادق السياحية والمتنزهات العامة والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحد المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة المتنزهات العامة بقطاع المعديات شرق النيل لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز (ابوقرقاص، بني مزار، مغاغه، المنيا)، تنفيذ اعمال النظافة العامة واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخالفات الصلبة بقري بردنوها، شلقام، ابطوجه، ابوعباس بمركز بني مزار.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 22 مخالفة تعدي على حرم الطريق منها 5 محاضر وإزالة 17 حالة اشغالات، بالإضافة لتحرير 6 حالات إزالة ادراية، واكدت الوحدة المحلية لمدينة المنيا استمرار اعمال النظافة ورفع المخالفات بقرية سواده.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، حيث تم تركيب كشافات بمدخل قرية برطباط الشرقي حتى طريق قرية بنى واللمس، وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأرضي الزراعية بقرية طحا، وكذلك حالة بناء مخالفة بقرية التوفيقية بقلوصنا بمركز سمالوط وتم و إتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالف.

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