باحث كنسي يشرح تقسيم الخماسين المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد شم النسيم.

وقال الباحث شريف برسوم، المتخصص في الطقس الكنسي، إن البعض يتسائل عن فترة الخماسين المقدسة، بل ويخلط البعض بينها وبين رياح الخماسين.

وأشار "برسوم" في تصريحات خاصة، إلى أن رياح الخماسين هي رياح لها طابع جغرافي ولا علاقة لها بفترة الخماسين المقدسة، موضحا أن الخماسين المقدسة هي الفترة التي تتكون من مرحلتين الأولى تستغرق 40 يوما من عيد القيامة وحتى عيد الصعود.



والفترة الثانية من عيد الصعود وحتى عيد العنصرة أو حلول الروح القدس وهي تستغرق 10 أيام، والأربعين الأولى هي التي قضاها المسيح مع تلاميذه بعد القيامه وحتى صعد إلى السموات، بينما العشر الاواخر هي التي قضاها التلاميذ في انتظار حلول الروح القدس عليهم ليبدؤون الكرازة فيما بعد والتبشير.



والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الافاراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

وتحتفل الكنيسة اليوم بشم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرر البابا تواضروس الثاني، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الالام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس التربية الكنيسة المعروف باسم مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.