إيطاليا تدرس العودة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" تحت سن 60

قال مفوض الطوارئ الإيطالي لفيروس كورونا، فرانشيسكو فيجليولو، اليوم الإثنين، إن بلاده تدرس العودة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا'' المضاد لكوفيد- 19 لمن هم دون سن 60؛ من أجل الحفاظ على الوتيرة السريعة لحملة التطعيم في البلاد.

وأضاف فيجليولو- في تصريح أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية: "يجب استخدام جميع اللقاحات، ونوصي باستخدام (أسترازينيكا) لفئات معينة، لكن وكالة الأدوية الأوروبية تقول إنه مناسب للجميع، هناك آثار جانبية، لكنها متناهية الصغر"، مشددا على أنه إذا لم نستخدم جميع اللقاحات فلن تصل وتيرة الحملة إلى الأهداف في الوقت المحدد.

ولا توصي السلطات الصحية الإيطالية في الوقت الحالي بإعطاء لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون سن 60، وجاء قرارها بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه قد يكون مرتبطًا ببعض الحالات النادرة لتجلط الدم لدى الشباب، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.