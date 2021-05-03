«الصحة»: توافر مصل «البوتيوليزم» بالمجان بمستشفيات الوزارة

الخاص بحالات التسمم

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم نتيجة تناول الأسماك الفاسدة، بالمجان بمستشفيات الوزارة، مشيرا إلى ضرورة التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق- صعوبة في الابتلاع- ازدواج الرؤية- ضيق في التنفس)، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على التزام أصحاب المنشآت الغذائية، خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

مواصفات صناديق تمليح الأسماك

وقال "عيد" إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزي الصحي النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

- التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لكورونا

وشددت وزارة الصحة والسكان على اتباع عدد من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.