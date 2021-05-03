وزير التعليم: لا تراجع عن استكمال الاختبارات التجريبية للثانوية العامة

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي شائعة تم تداولها خلال الفترات السابقة وهي نية الوزارةً في التراجع عن استكمال الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي.

وقال الوزير في تصريح لـ«الدستور»: ليس صحيحًا وكل الامتحانات في موعدها وهي مهمة جدًا من جميع النواحي.

وأكد الوزير على عقد الامتحانات بطريقة إلكترونية وليست ورقية، مشيرا إلى أنها ستكون بنظام "الأوبن بوك".

وكان الدكتور طارق شوقي قال إن امتحانات شهر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021، وهي إمتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، وتستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وارسالها وكذلك السوفت وير، وتهدف ايضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الثالث والاخير والذى سيتم عقده فى شكل يونيو سيكون محاكاة كاملة للإمتحان النهائي وأكثر تشابها مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان وبلا درجات، ،وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي وأيضًا نفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي.

في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط التالي http://nes.moe.edu.eg/staff.aspx



وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.



وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والإلتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.



جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية هي "أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق".