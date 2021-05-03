الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

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محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرارات غلق الأنشطة التجارية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، تفعيل قراراته وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي أضاف عليها المحافظ جميع الأنشطة التجارية عدا المستثناة من الحظر، والتى تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال تجمعات المواطنين فى الأماكن العامة، خلال شم النسيم.

وكان محافظ الغربية، قد وجه رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش، مشددًا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

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