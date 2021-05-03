الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين إعطاء ما إجماليه 47.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل.
 

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ29ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 15 أسبوعا.
 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بـ 8ر14 مليون إصابة، والوفيات 407 آلاف و639 ومر عام وتسعة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

الرئيس الفلسطيني فلسطين كورونا للقاح

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة .. والقاهرة 40

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

«صدر القصر العيني»: فترة النقاهة من كورونا بين 3 إلى 4 أسابيع

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى