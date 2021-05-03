حالة من الحزن في المنوفية بعد وفاة مقررة «القومي للمرأة» بالمحافظة

مسيرة طويلة من العمل التطوعي

سادت حالة من الحزن في محافظة المنوفية عقب إعلان وفاة الدكتورة منى عطية مصطفى المليجي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عقب مرورها بوعكة صحية منذ يومين.

ونعى حزب مستقبل وطن بالمنوفية الفقيدة كما نعتها النائبة هناء سرور وناعها عدد كبير من قيادات محافظة المنوفية.

ويذكر أن الدكتوره مني المليجي تولت منصب مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية منذ مدة طويلة أثبتت فيها كفاءة وجد واجتهاد للنهوض به.

وأعلنت أسرة الفقيده عن موعد دفتها اليوم بمقابر الأسره بقرية كفر حجازي التابعه لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه وسط حاله من الحزن على وفاة الفقيده وكانت قد عملت سابقا مديرة مركز النيل للإبداع والتنمية سابقا.

واهتمت المليجي ف حياتها بالعمل التطوعي والعام وأفنت عمرها في خدمة أهالي محافظة المنوفيه وقدمت الدعم لكل المحتاجين من ذوي الهمم والمراءه المعيله وركزت في مسيرتها على الوقوف بجانب المراءه ودعمها ومساندتها في كل أحوالها.

وانضمت المليجي لقومي المرأة الذي يكون له فرع في كل محافظة يشكل كل منها من عشرة اعضاء على الاقل، من بين الشخصيات العامة ذوات الخبرة في شئون المرأة والشأن العام في المحافظة، يصدر بتشكيله قرار من رئيسة المجلس بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يتم تجديد ثلث الأعضاء سنوياً ويكون لكل فرع أمانة فنية يشرف عليها مقرر الفرع .

اختصاصات فروع المجلس بالمحافظات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسة المجلس وتوصياته في المحافظة، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها، متابعة وتقييم سياسات التنمية المتعلقة بالمرأة بالمحافظة واقتراح السياسات والأساليب الملائمة لإدماج المرأة في برامج التنمية بها، عقد الندوات والدورات واللقاءات وحلقات النقاش حول الموضوعات التي تخص المرأة، وبصفة خاصة ما يتعلق بمجتمع المحافظة. ما تحيله رئيسة المجلس من موضوعات أخرى .

تختار رئيسة المجلس مقررة الفرع ومقررة مناوب يتوليا مسئوليتهما من أول اجتماع وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وتختص مقرر الفرع بتنفيذ قرارات الفرع ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية للفرع و ما يحال اليها من المجلس.