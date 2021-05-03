الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسيرة طويلة من العمل التطوعي

حالة من الحزن في المنوفية بعد وفاة مقررة «القومي للمرأة» بالمحافظة

القومي للمرأة
القومي للمرأة

سادت حالة من الحزن في محافظة المنوفية عقب إعلان وفاة الدكتورة منى عطية مصطفى المليجي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عقب مرورها بوعكة صحية منذ يومين.

ونعى حزب مستقبل وطن بالمنوفية الفقيدة كما نعتها النائبة هناء سرور وناعها عدد كبير من قيادات محافظة المنوفية.

 ويذكر أن الدكتوره مني المليجي تولت منصب مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية منذ مدة طويلة أثبتت فيها كفاءة وجد واجتهاد للنهوض به.

وأعلنت أسرة الفقيده عن موعد دفتها اليوم بمقابر الأسره بقرية كفر حجازي التابعه لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه وسط حاله من الحزن على وفاة الفقيده وكانت قد عملت سابقا مديرة مركز النيل للإبداع والتنمية سابقا. 

واهتمت المليجي ف حياتها بالعمل التطوعي والعام وأفنت عمرها في خدمة أهالي محافظة المنوفيه وقدمت الدعم لكل المحتاجين من ذوي الهمم والمراءه المعيله وركزت في مسيرتها على الوقوف بجانب المراءه ودعمها ومساندتها في كل أحوالها. 

وانضمت المليجي لقومي المرأة الذي يكون له فرع في كل محافظة يشكل كل منها من عشرة اعضاء على الاقل، من بين الشخصيات العامة ذوات الخبرة في شئون المرأة والشأن العام في المحافظة، يصدر بتشكيله قرار من رئيسة المجلس بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يتم تجديد ثلث الأعضاء سنوياً ويكون لكل فرع أمانة فنية يشرف عليها مقرر الفرع . 

اختصاصات فروع المجلس بالمحافظات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسة المجلس وتوصياته في المحافظة، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها، متابعة وتقييم سياسات التنمية المتعلقة بالمرأة بالمحافظة واقتراح السياسات والأساليب الملائمة لإدماج المرأة في برامج التنمية بها، عقد الندوات والدورات واللقاءات وحلقات النقاش حول الموضوعات التي تخص المرأة، وبصفة خاصة ما يتعلق بمجتمع المحافظة. ما تحيله رئيسة المجلس من موضوعات أخرى . 

تختار رئيسة المجلس مقررة الفرع ومقررة مناوب يتوليا مسئوليتهما من أول اجتماع وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وتختص مقرر الفرع بتنفيذ قرارات الفرع ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية للفرع و ما يحال اليها من المجلس.

المنوفية المجلس القومي للمرأ اعلان وفاة

الأكثر قراءة

الآن.. موعد عيد الفطر ٢٠٢١.. توقيت صلاة العيد الصغير في القاهرة

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

السودان: نتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة على أنه قضية أمن قومي

مكبرات الصوت تجوب شوارع زفتى لتُعلن عن قرار غلق المحلات

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى