انتحار شاب قفزا من أعلى كوبرى بالإسماعيلية

انتحر شاب بالقفز من أعلى كوبري نفيشة بحي أول الإسماعيلية، في ترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من شرطة النجدة تفيد بوصول بلاغ يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه بترعة الإسماعيلية بعد القفز من أعلى كوبري نفيشة في محاولة منه للانتحار.

وقالت شهود عيان، إن شخص مجهول قفز من أعلي الكوبري بترعة الإسماعيلية، ظهر الإثنين، في ظروف غامضة.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من الغواصين لمكان انتحار الشاب، ويكثفون محاولتهم للعثور عليه.

وكلف العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، فريق بحث مكون من وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، لمعرفة هوية المنتحر ومعرفة إذا كان سقوط أم اِنتحار والتحقيق في الواقعة.

وفي سياق أصدرت نيابة الإسماعيلية، قراراً بحبس قاتل ابن عم زوجته، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحريات، أن المتهم، استدرج المجني عليه، وقتله بمنطقة كيلو 11 على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، بسبب خلاف مادي مع المجني عليه في الفترة الأخيرة بسبب قطعة آثار كان من المفترض بيعها ومنحه مبلغ مالي بعد بيعها.

وأكدت التحريات أن المتهم ارتبط بعلاقات نسب وصهر مع المجني عليه فهو ابن عم زوجته، إلا أنه قرر استدراجه إلى الإسماعيلية من محافظة القليوبية وضربه على رأسه بعصا غليظة وقرر دفنه في منطقة زراعية وإلقاء كافة متعلقاته بترعة الإسماعيلية لمنع وصول أحد إلى هويته.

وتوصلت رجال المباحث الجنائية إلى هوية المتهم بعد إجراء تحليل حمض الـ DNA لأحد أفراد أسرته ليتطابق مع المجني عليه ويبدأ ضباط البحث في فحص علاقاته، ودارت الشكوك حول المتهم لوجود أقارب له في منطقة كيلو 1.

وتم إلقاء القبض على المتهم، وأصدرت النيابة قرارها السابق بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.