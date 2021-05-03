انتشار أمني وحواجز حديدية لمنع تواجد المواطنين على شواطئ مطروح (فيديو)

شهدت الشواطئ والحدائق العامة بمدينة مرسي مطروح، اليوم الإثنين، حالة من الالتزام بعدما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الغلق خلال الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشهد كورنيش مدينة مرسى مطروح انتشار أمني مكثف، بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية عند مداخل الشواطئ لمنع المواطنين من التواجد على الشواطئ تنفيذا لتعليمات الغلق، بالإضافة إلى وضع ملصقات بقرار الغلق على أبواب الحدائق.

وأوضح كريم عرفان مدير المتابعة بمجلس ومدينة مرسى مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، أنه بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورئيس المدينة رضا جاب الله تم العمل على قدم وساق لغلق الشواطئ ومنع تواجد المواطنين بها تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات بمطروح خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلو شواطئ مطروح من المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها وصدور قرار بغلق الشواطئ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار محافظ مطروح، إلى استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآتت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافيتريا والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين التعاون في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم، مع استمرار حملات التوعية والإرشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.