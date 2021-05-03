«تسويق الأسماك» تشغل 100% من فروعها في «شم النسيم»

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع درجات الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ اليوم خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالشركة الأم في مصر الجديدة لمتابعة توفير جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة والرنجة والفسيخ بأسعار مخفضة.

وقالت رئيسة الدسوقي، مدير عام التصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم تم تشغيل بنسبة 100% كافة الفروع الثابتة البالغة 26 فرعا في أعياد الربيع لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30%.

وأكد هاني سلامة، مدير فرع الشركة بالدقي، أنه يتم حاليا طرح الرنجة بسعر 35 جنيها والفسيخ المخلي بسعر 100 جنيه، لافتا إلى أنه مع اعياد الربيع وشم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط يتم السحب علي الأسماك المملحة والمدخنة خلال تلك الفترة وبالتالى يتم مضاعفة حجم الكميات المطروحة في الفروع لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال سلامة إنه خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان يتم زيادة الطلب والسحب على جميع أنواع الأسماك، لافتا إلى أن نمط الاستهلاك على المواطنين يتغير من الاستهلاك للحوم والدواجن في بداية شهر رمضان وحتى 20 رمضان.