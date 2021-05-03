الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تناول البيض والفسيخ.. طقوس المصريين في شم النسيم 2021

بيض ملون
بيض ملون

يحتفل المصريون اليوم بيوم عيد شم النسيم 2021 حيث اعتادوا على الاحتفال بعيد شم النسيم المتوارث من الحضارة الفرعونية منذ حوالى 2700 عام، وكان يطلق على شم النسيم فى هذا الوقت "عيد الشموس" ، والذى يعبر عن تجدد الحياة والنشاط والألوان المبهجة التى تدخل السرور والفرحة على الأسرة المصرية.

ويحرص العديد من المصريين على الاحتفال بيوم عيد شم النسيم 2021 بطرق مختلفة بجانب أفراد العائلة، والأصدقاء المحببة لديهم، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه توجد بعض الطقوس والعادات المتوارثة التى يحرص المصريين بشكل جماعي على تنفيذها ومن أهمها.

 

طقوس الاحتفال بشم النسيم 2021

 

- تلوين البيض


يحرص المصريون على تلوين البيض، فتلوين البيض يعد من الطقوس الرئيسية الواجب تنفيذها، والكثير من العائلات تفضل الأشتراك فى هذا العمل مع الأطفال والكبار، واستخدام الألوان المبهجة والمفضلة لدى كل شخص.

 

- تناول الفسيخ


كما يعد أيضًا تناول "الفسيخ" من أهم الطقوس لدى المصريين وأغربها، فلا يشعر المصريين بفرحة وبهجة شم النسيم إلا بتناول الفسيخ "وهو نوع من السمك المملح والمخزن بطريقة خاصة، ويتميز برائحته النفاذة".

 

- الخروج في المنتزهات


وتميل العديد من العائلات إلى الاحتفال بشم النسيم فى الخارج، فتشهد العديد من الحدائق والمنتزهات وجود العائلات والأطفال بها يلعبون ويمرحون ويتناولون الطعام معًا بشكل رائع.

 

كانت وزارة الصحة، قد حذرت من تناول "سمك الفسيخ" لأنه قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

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جدير بالذكر أن  الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، وجود مطهرات ومنظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

 

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