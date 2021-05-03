الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«البوتيوليزم».. قصة مصل وفرته «الصحة» لعلاج تسمم الفسيخ

فسيخ
فسيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات العزل بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، ونصحت المواطنين بعدم تناول الفسيخ لما تحمله من خطورة على الصحة.

أعراض التسمم
 

وأكدت الوزارة مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتًا إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية بعد تناول الفسيخ مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
 

نشر فرق تواصل المجتمعي
 

ونوهت إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بـ 4 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.
 

الفسيخ يضعف الجهاز المناعي

وحذرت وزارة الصحة، من تناول "سمك الفسيخ" لأنه قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

وشدد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

جدير بالذكر أنه في عيد شم النسيم من كل عام تزايد الإصابات نتيجة الأسماك المملحة التي يتناولها المصريين.

مصر التزام الجيزة وزارة القليوبية

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