بعدما ناقشه الاختيار٢.. القصة الكاملة للشهيد أحمد الرفاعي

القصة الكاملة للشهيد أحمد الرفاعي، سلطت الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار2 حادث انفجار مجموعة من العبوات الناسفة داخل شقة بشارع النخيل بمنطقة اللبيني بالهرم، يوم 21 يناير 2016، والتي أدت لاستشهاد عدد من رجال الشرطة، أثناء مداهمة الشقة التي كان يتحصن بداخلها عناصر إرهابية، حيث أدى الانفجار لاستشهاد المقدم أحمد إبراهيم الرفاعي، من قوة قطاع الأمن الوطني، وفي ذلك السياق ترصد الدستور تفاصيل الحادث ومعلومات عن الشهيد احمد الرفاعي.

القصة الكاملة للشهيد أحمد الرفاعي



-توفى أثناء تأدية واجبه

ولد الشهيد الرفاعي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، والتحق بكلية الشرطة عام 1995 وتخرج فيها عام 1999، والتحق بالعمل في قطاع الأمن المركزي، وفي عام 2002 التحق بالعمل في مباحث أمن الدولة، وتولي بعض الملفات الخاصة بالعناصر المتطرفة، وبدأ في ملاحقتهم، حتى وصلت له معلومات أكدتها تحرياته السرية حول خلية في شقة بالهرم، واستشهد متأثرا بإصابته خلال مداهمة الشقة والتي كانت عبارة عن مخزن للمواد المتفجرة، بعدما باءت محاولات علاجه بالفشل.



استشهاد ٨ من رجال الشرطة

القصة الكاملة للشهيد أحمد الرفاعي وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، حينها، أن منفذي تفجير "شقة الهرم" هم 4 من عناصر الإخوان يعتنقون الفكر التكفيري، وأنهم تبادلوا الأعيرة النارية مع الشرطة، ما أسفر عن حدوث الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير عقب استقرار رصاصة فيها، ما أدى لاستشهاد 8 من رجال الشرطة، ومدنيين اثنين، بينما تمكنت الشرطة، بمعاونة سكان المنطقة، من القبض على 2 من المتهمين أثناء محاولتهما الهرب من محيط الانفجار.



انفجار ضخم

وأوضحت أن المتهمين الأربعة متورطون في ارتكاب عدة جرائم عنف وقتل لضباط الشرطة فى قطاع جنوب الجيزة، القصة الكاملة للشهيد أحمد الرفاعي أبرزها اغتيال العقيد علي أحمد فهمي، رئيس مباحث مرور المنيب، وسائقه المجند، بمدينة أبوالنمرس.

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وأوضحت التحريات أنه أثناء تبادل إطلاق الرصاص اخترقت إحدى الطلقات عبوة ناسفة والتي كانت موجودة في شقة العناصر التكفيرية، ما أدى إلى انفجارها وانفجار 14 عبوة كانت مُعدّة للتفجير، ما أدى لوقوع ضحايا ومصابين من الشرطة وسكان العقار، وانهيار 4 أسقف في طوابق العقار، إضافة إلى حدوث تصدعات وشروخ في العقار المكون من 14 طابقاً، وتصدعات في 3 عقارات مجاورة لمكان الانفجار، علاوة على تحطيم 4 سيارات.