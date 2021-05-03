يقدم موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية الثانوية العامة 2021 عدد من الخدمات التي تهم طلاب الثانوية العامة والصف الأول والثاني الثانوي وكذلك المعلمين الذين يبحثون عن تقديم اعتذارات الثانوية العامة التي لم تعلن عنها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي حتى الان.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2021

ويقدم الدستور للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2021 من هنـــــا سواء للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي أو تقديم اعتذارات الثانوية العامة فور الاعلان عنها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ان موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 من المقرر أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وستكون بنظام الأوبن بوك، حيث تواصل الوزارة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية ضرورة تسليم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة وتسليمها للوزارة لحصر الأعداد النهائية للمتقدمين لأداء الامتحان.

وأكد شوقي، في تصريحات له، أن الوزارة ستقوم بإعلان ضوابط المواد خارج المجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية عبر أجهزة التابلت، ولا علاقة برفض مجلس الشيوخ لمقترح تطوير الثانوية العامة بآلية عقد امتحانات إلكترونيا.

موقع وزارة التربية والتعليم

على جانب أخر، ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، ولكن لم يعلن الوزير الدكتور طارق شوقي حتى الان الموعد الرسمي لظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي ، وفور الإعلان عن موعد ظهور النتيجة رسميا سيتم إتاحة الرابط الرسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الفور، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكافة طلاب المرحلة الثانوية .