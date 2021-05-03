رحلة الإرهابي همام عطية من تاجر فراخ لمهندس التفجيرات

بعد عرض قصته في «الاختيار2»

أعاد مسلسل “الاختيار 2” إلى الأذهان، خطوات الإرهاب الأسود والمشاهد الدموية الذي ابتليت بها مصر في فترة ما بعد ثورة الـ30 من يونيو 2013 وسقوط حكم المرشد وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بإرادة الشعب المصري، ومن أكثر الجماعات التي شكلت تهديدًا كبيرًا في الداخل المصري- آنذاك- ما عرف بتنظيم “أجناد مصر” ومؤسسه همام عطية ، تاجر الفراخ الذي أعتنق الفكر التكفيري متأثرًا بأفكار القطبيين.

- استهداف رجال الشرطة والأمن بالعبوات الناسفة



تقرير شامل أعدته مؤسسة "رؤية"، أوضحت فيه أن همام عطية لقي مصرعه في مواجهات مع الأمن المصري بمحافظة الجيزة، لتزول بموته واحدة من حلقات الرعب والفزع بعد ما أدمن زرع القنابل والعبوات الناسفة التي أجاد في صنعها، وتسببت في سقوط العديد من الشهداء والمصابين خاصة بين رجال الأمن المصري، كما تولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسفن العابرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وضد المسيحيين والكنائس.



وتابع التقرير أن الإرهابي الشهير همام عطية كان يتبع نفس الفكر التكفيري القطبي وتأثر بمنهج سيد قطب ورفاعي سرور وسعى لتشكيل تنظيم مستقل خاص به مبني على هذا النهج بالقاهرة دون مبايعة التنظيمات الكبيرة كالقاعدة وداعش.

- تأسيس تنظيم أجناد مصر الإرهابي

ولفت التقرير أنه أسس ما عرف بـ"جناد مصر" ووضع منهجه الفكرة مستوحيًا إياه من أطروحات رفاعي سرور مركزًا على استقطاب الشباب صغار السن، وقام بتنفيذ العديد من عمليات التفجير عن بعد مستخدمًا العبوات الناسفة معتمدًا على خبراته وبراعته في صناعة المتفجرات والتفخيخ، بعدما تلقى تدريبا قوية على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات في العراق التي سافر إليها بهدف الجهاد ضد الأمريكان، بحسب اعترافات زوجته "بسمة" أمام جهات التحقيق عقب مقتله.

- تحوله من تاجر فراخ للفكر التكفيري



التقرير أوضح أن همام عطية نفذ عمليات إرهابية كثيرة، وانتهج الفكر تكفيري متشدد فكريًا وفي الأصل عمل تاجرًا للفراخ، وبعد فض اعتصام رابعة العدوية، انضم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، ثم انشق عنهم مؤسسًا “أجناد مصر”، وسعى خلال الاعتصام لتشكيل خلايا مسلحة تسير على الخط التكفيري نفسه.

- تنفيذ 44 عملية إرهابية بالعبوات الناسفة والمتفجرات



نفذ همام عطية 44 عملية إرهابية مستعينًا بمساعدة الإرهابي بلال إبراهيم صبحي فرحات، وكلفه بالمسؤولية العسكرية والإشراف على تنفيذ العمليات ضد الشرطة وإمداد التنظيم بالعبوات الناسفة والمتفجرات، من أبرز عملياته الإرهابية تفجيرات متتالية أمام جامعة القاهرة، وقسم الطالبية، وتفجير بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، وتفجيرات مصر الجديدة، واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

واختتم التقرير أن همام” عاش وزوجته وأبنائه الـ9 فى منطقة الطوابق بشارع فيصل في الجيزة حتى يوم 5 أبريل 2015، عندما توصل قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية لمنزله بعدما أرشد أحد أتباعه عن مكانه، وقضت الشرطة عليه بعد تبادل لإطلاق النار، وفي ديسمبر 2017 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعدام 13 من عناصر “أجناد مصر”.