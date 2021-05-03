الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد عرض قصته في «الاختيار2»

رحلة الإرهابي همام عطية من تاجر فراخ لمهندس التفجيرات

الإرهابي همام عطية
الإرهابي همام عطية

أعاد مسلسل “الاختيار 2”  إلى الأذهان، خطوات الإرهاب الأسود والمشاهد الدموية الذي ابتليت بها مصر في فترة ما بعد ثورة الـ30 من يونيو 2013 وسقوط حكم المرشد وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بإرادة الشعب المصري، ومن أكثر الجماعات التي شكلت تهديدًا كبيرًا في الداخل المصري- آنذاك- ما عرف بتنظيم “أجناد مصر” ومؤسسه همام عطية ، تاجر الفراخ الذي أعتنق الفكر التكفيري متأثرًا بأفكار القطبيين.

- استهداف رجال الشرطة  والأمن بالعبوات الناسفة


تقرير شامل أعدته مؤسسة "رؤية"، أوضحت فيه أن همام عطية لقي مصرعه في مواجهات مع الأمن المصري بمحافظة الجيزة، لتزول بموته واحدة من حلقات الرعب والفزع بعد ما أدمن زرع القنابل والعبوات الناسفة التي أجاد في صنعها، وتسببت في سقوط العديد من الشهداء والمصابين خاصة بين رجال الأمن المصري، كما تولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسفن العابرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وضد المسيحيين والكنائس.


وتابع التقرير أن الإرهابي الشهير همام عطية كان يتبع نفس الفكر التكفيري القطبي وتأثر بمنهج سيد قطب ورفاعي سرور وسعى لتشكيل تنظيم مستقل خاص به مبني على هذا النهج بالقاهرة دون مبايعة التنظيمات الكبيرة كالقاعدة وداعش.

- تأسيس تنظيم أجناد مصر الإرهابي 

ولفت التقرير أنه أسس ما عرف بـ"جناد مصر" ووضع منهجه الفكرة مستوحيًا إياه من أطروحات رفاعي سرور مركزًا على استقطاب الشباب صغار السن، وقام بتنفيذ العديد من عمليات التفجير عن بعد مستخدمًا العبوات الناسفة معتمدًا على خبراته وبراعته في صناعة المتفجرات والتفخيخ، بعدما تلقى تدريبا قوية على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات في العراق التي سافر إليها بهدف الجهاد ضد الأمريكان، بحسب اعترافات زوجته "بسمة" أمام جهات التحقيق عقب مقتله.

 

- تحوله من تاجر فراخ للفكر التكفيري 


التقرير أوضح أن همام عطية نفذ عمليات إرهابية كثيرة، وانتهج الفكر تكفيري متشدد فكريًا وفي الأصل عمل تاجرًا للفراخ، وبعد فض اعتصام رابعة العدوية، انضم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، ثم انشق عنهم مؤسسًا “أجناد مصر”، وسعى خلال الاعتصام لتشكيل خلايا مسلحة تسير على الخط التكفيري نفسه.

 

- تنفيذ 44 عملية إرهابية بالعبوات الناسفة والمتفجرات


نفذ همام عطية 44 عملية إرهابية مستعينًا بمساعدة الإرهابي بلال إبراهيم صبحي فرحات، وكلفه بالمسؤولية العسكرية والإشراف على تنفيذ العمليات ضد الشرطة وإمداد التنظيم بالعبوات الناسفة والمتفجرات، من أبرز عملياته الإرهابية تفجيرات متتالية أمام جامعة القاهرة، وقسم الطالبية، وتفجير بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، وتفجيرات مصر الجديدة، واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

واختتم التقرير أن همام” عاش وزوجته وأبنائه الـ9 فى منطقة الطوابق بشارع فيصل في الجيزة حتى يوم 5 أبريل 2015، عندما توصل قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية لمنزله بعدما أرشد أحد أتباعه عن مكانه، وقضت الشرطة عليه بعد تبادل لإطلاق النار، وفي ديسمبر 2017 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعدام 13 من عناصر “أجناد مصر”.

مصر داعش مواجهات الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية الاختيار 2

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة .. والقاهرة 40

«صدر القصر العيني»: فترة النقاهة من كورونا بين 3 إلى 4 أسابيع

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى